В Финляндии над аэродромом столкнулись два гражданских вертолета
Два гражданских вертолета столкнулись в небе над аэродромом в общине Эура в финской области Сатакунта, сообщает 17 мая портал Yle.
По данным СМИ, после аварии оба воздушных судна упали на землю. На место ЧП оперативно прибыли специалисты и правоохранители.
«Власти обнаружили на местности два разбившихся вертолета. Продолжается тушение пожара и спасательные работы. В спасательной службе не стали комментировать информацию о возможных жертвах», — указано в сообщении.
Ранее, 3 мая, в городе Сучжоу на востоке Китая потерпел крушение вертолет Robinson R44 II. Один человек, который во время крушения находился на земле, погиб, четверо получили травмы и были госпитализированы. По факту инцидента ведется расследование.