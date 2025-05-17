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Более 20 человек погибли при нападении боевиков в Нигерии

Daily Post: более 20 человек погибли при нападении боевиков в Нигерии
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Фото: REUTERS/Christophe Van Der Perre
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Более 20 фермеров и рыбаков погибли в результате нападения боевиков на деревню Малам Каранти в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом 17 мая сообщило издание Daily Post со ссылкой на источники.

«Террористы пощадили пожилого мужчину, который позже предупредил общину (о произошедшем. — Ред.). Террористы собрали людей в Малам Каранти и убили их. Большинство жертв были фермерами, выращивающими фасоль», — говорится в материале.

Сообщается, что нападение произошло утром в четверг, 15 мая. После этого, по информации издания, группировка предприняла еще одну атаку, когда жители деревни с помощью сотрудников служб безопасности попытались вынести тела убитых.

Начальник штаба обороны страны генерал Кристофер Муса заверил жителей штата и северо-востока, что военные прилагают все усилия, чтобы справиться с террористами и выбить их из их анклавов, чтобы положить конец кризису.

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Ранее, 29 апреля, сообщалось, что не менее 14 человек погибли в результате нападения боевиков на участников поминальной церемонии в штате Борно на северо-востоке Нигерии. В причастности к произошедшему подозревают террористическую организацию «Боко Харам». По данным Vanguard, нападавшие также подожгли местную церковь и 10 домов мирных жителей.

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