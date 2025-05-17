Маск переименовал свой аккаунт в X на «Император Кекиус Максимус»
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 17 мая сменил название своего аккаунта в социальной сети X (бывш. Twitter) на «Император Кекиус Максимус».
Кроме того, он поставил новое фото профиля, где он изображен в императорских доспехах.
Обзор постов и репостов Маска на X с начала 2024 года, подготовленный Reuters, показал, что предприниматель переключил свое внимание на Европу после того, как помог президенту США Дональду Трампу вернуть Белый дом в ноябре, пожертвовав более четверти миллиарда долларов на кампанию.
В канун наступления 2025 года Маск также переименовал свой профиль в социальной сети X на «Кекиус Максимус» (Kekius Maximus). Кроме того, свое фото в профиле он заменил на Лягушонка Пепе — известного героя интернет-мема. Лягушонок Пепе на аватаре миллиардера одет в гладиаторскую форму и держит в руках игровой джойстик.
В ноябре 2021 года Маск менял имя в Twitter, переименовав аккаунт с Elon Musk на Lorde Edge.