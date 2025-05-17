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В ФРГ призвали убрать уроки каллиграфии из школьной программы

В ФРГ призвали убрать уроки каллиграфии из школьной программы

Bild: в ФРГ предложили заменить чистописание в школах на уроки печати
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Фото: Global Look Press/Frank May
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Совет учащихся федеральной земли Нижняя Саксония в Германии призвал отменить уроки каллиграфии в школах и заменить их занятиями по печати на клавиатуре. Об этом 17 мая сообщила газета Bild.

«Вместо того чтобы тратить в два раза больше сил на форму письма, которая постепенно исчезает, следует специально пропагандировать безопасное использование цифровых письменных принадлежностей», — заявил председатель совета Маттео Файнда.

По его словам, требование использовать письменную форму «устарело и нереалистично», потому что для написания текстов стали чаще использоваться цифровые технологии.

«Если мы серьезно относимся к письму как к инструменту, то мы должны также осмысленно обучать ему — с целью, чтобы все учащиеся могли писать самостоятельно, эффективно и с радостью», — добавил Файнд.

Министр культуры Нижней Саксонии Юлия Вилли Гамбург, в свою очередь, высказалась против отказа от уроков каллиграфии, подчеркнув, что аккуратный почерк так же важен, как и правильное использование цифровых устройств.

«Абсолютно необходимо, чтобы вы всё равно научились писать правильно», — заявила Гамбург.

Кроме того, по словам главы Федерального общества образования и воспитания земли Нижняя Саксония Франца-Йозефа Мейера, одного почерка недостаточно, чтобы дети могли писать бегло и индивидуально.

«Отмена уроков каллиграфии будет иметь последствия для развития письменности и навыков письма», — заявил Мейер.

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Как рассказывала «Известиям» профессор кафедры специальной педагогики и комплексной психолого-педагогической реабилитации Государственного университета просвещения Инна Лукьянова, письмо от руки задействует все отделы головного мозга и требует точной координации. Для улучшения почерка ребенка необходимы тренировки, например, переписка детских книг от руки на каникулах.

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