Реклама
Прямой эфир
Мир
Дания выделила Украине пакет военной помощи в размере $630 млн
Происшествия
В Одинцовском районе Подмосковья совершил жесткую посадку вертолет Robinson
Общество
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске
Мир
Маск переименовал свой аккаунт в X на «Император Кекиус Максимус»
Мир
Украинец попытался сбежать от мобилизации в Словакию на моноколесе
Мир
В Финляндии над аэродромом столкнулись два гражданских вертолета
Армия
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Александрополя в ДНР
Мир
Лавров и Рубио обсудили продолжение российско-американских контактов
Армия
Российский боец трое суток пробыл в тылу боевиков ВСУ при штурме Александрополя
Мир
Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности
Мир
СМИ указали на возможность мира на Украине только при усилиях России и США
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Крымом
Происшествия
В Чувашии три пешехода пострадали в результате наезда автомобиля
Общество
Суд арестовал обвиняемого в хищении при строительстве здания для Мариинского театра
Мир
Эрдоган поймал Макрона за палец на саммите в Албании
Мир
Генсек ООН назвал условие для установления мира на Ближнем Востоке
Мир
В ФРГ призвали убрать уроки каллиграфии из школьной программы
Сюжет:

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Александрополя в ДНР

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министерство обороны РФ в субботу, 17 мая, опубликовало кадры боевой работы военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России по освобождению населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На видео зафиксирована работа военных 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии восьмой армии. Они участвовали в операции по освобождению в составе группировки войск «Центр».

Кадры демонстрируют сброс боеприпасов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), также зафиксирована работа танка российской армии и военных ВС РФ.

Закупочная рецептура: как минобороны Украины поставляет гнилую еду для ВСУ
Значительная часть из $3 млрд, выделенных на питание киевских боевиков, разворована

Об освобождении Александрополя российскими военнослужащими стало известно ранее в этот день. В результате боевой работы ВСУ потеряли более 490 боевиков, танк, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, склад боеприпасов, а также две бронемашины, в том числе Kirpi турецкого производства. Также бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии украинской армии в пяти населенных пунктах ДНР.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025