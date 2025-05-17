Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Александрополя в ДНР
Министерство обороны РФ в субботу, 17 мая, опубликовало кадры боевой работы военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России по освобождению населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На видео зафиксирована работа военных 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии восьмой армии. Они участвовали в операции по освобождению в составе группировки войск «Центр».
Кадры демонстрируют сброс боеприпасов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), также зафиксирована работа танка российской армии и военных ВС РФ.
Об освобождении Александрополя российскими военнослужащими стало известно ранее в этот день. В результате боевой работы ВСУ потеряли более 490 боевиков, танк, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, склад боеприпасов, а также две бронемашины, в том числе Kirpi турецкого производства. Также бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии украинской армии в пяти населенных пунктах ДНР.