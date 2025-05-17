Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске
По факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию в городе Рыльске Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело в связи с атакой украинских боевиков на электроподстанцию в Рыльске Курской области», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
16 мая сообщалось, что украинский FPV-дрон повредил трансформатор на электроподстанции в городе Рыльске Курской области, населенный пункт остался без света. Уточнялось, что повреждения трансформатора незначительные.