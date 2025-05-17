Украинец попытался сбежать от мобилизации в Словакию на моноколесе
Мужчина на Украине в попытке избежать мобилизации попытался выехать из страны в Словакию и пересечь границу на моноколесе. Об этом 17 мая сообщает Госпогранслужба Украины.
Согласно плану, он надел обычную одежду, чтобы не привлекать внимания, и поехал к границе по полевой дороге без вещей, сделав вид, что просто отравился на «прогулку» по окрестностям Ужгорода. Однако ближе к границе движение объекта на моноколесе попало на фотокамеру.
«До госграницы оставалось 300 м, когда мужчину остановил пограничный наряд. Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств он будет привлечен к ответственности», — сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» 14 мая заявил, что украинские власти, закрывая границы для выезда из страны, демонстрируют свое отношение к гражданам как к рабам. Депутат обратил внимание на негативную реакцию украинцев на принудительную мобилизацию, которая, по его мнению, является одной из причин бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства.
21 апреля депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что на фоне катастрофических потерь и дезертирства Вооруженным силам Украины (ВСУ) крайне необходимо активизировать мобилизацию. При этом она не уточнила, за счет чего будут активизировать мобилизационный процесс.