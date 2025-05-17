Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Крымом

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма. Об этом 17 мая сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все беспилотники были уничтожены в период с 12:05 до 12:25 мск.

Ранее в этот день сообщалось, что средства ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями за прошедшую ночь.