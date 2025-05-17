Дания выделила Украине пакет военной помощи в размере $630 млн

В рамках 26-го пакета военной помощи министерство обороны Дании предоставит Украине 4,2 млрд крон (около $630 млн) на артиллерийские установки и снаряды. Об этом 17 мая сообщили в минобороны страны.

«26-й по счету пакет пожертвований включает военную поддержку на сумму около 4,2 млрд крон в период 2025–2028 годов и финансируется в рамках военной поддержки в рамках Фонда Украины и возмещения доходов от Европейского фонда мира (EPF)», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что в военную помощь включили артиллерийские полки, боеприпасы в рамках чешской инициативы, оборудование для истребителей, а также расширение возможностей обучения. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что государство являлось верным сторонником Украины с самого начала конфликта и продолжит оказывать поддержку в ближайшие годы.

9 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Дания, Франция и Италия закупят оружие для Киева на €1 млрд. Он напомнил, что в этот день ЕС объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд от замороженных активов РФ на военную поддержку киевского режима.