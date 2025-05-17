В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Перу магнитудой 5,9. Об этом 17 мая сообщил центр геоисследований имени Гельмгольца (GFZ).

Уточняется, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Его эпицентр находится в центральной части страны, на юге региона Аякучо.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

15 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья и ощущалось в Анкаре. Колебания были зафиксированы в 15:46 в районе Кулу, сейсмическая активность произошла на глубине 18,73 км.