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Карта спецоперации на Украине 17 мая

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 мая можно в материале «Известий».

Военнослужащие группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, а также уничтожили свыше 490 боевиков, танк и две бронированные боевые машины (ББМ) украинской армии. В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны врага, нанеся поражение трем механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде территориальной обороны.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Семеновка, Иванополье, Заря, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны РФ.

Кроме того, авиация, артиллерия и ракетные войска российской армии нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инфраструктуре военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.

Силы противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, сбили три управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 80 БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 366 танков и других ББМ, 1563 боевые машины РСЗО, 24 985 орудий и минометов, а также 35 593 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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