Генсек ООН назвал условие для установления мира на Ближнем Востоке

Достичь устойчивого мира на Ближнем Востоке можно только при реализации принципа двух государств в отношении Палестины и Израиля. Об этом 17 мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Только принцип двух государств сможет обеспечить устойчивый мир: Израиль и Палестина должны сосуществовать в мире и безопасности», — заявил он в ходе выступления на открытии 34-го саммита Лиги арабских государств в Багдаде, которое транслировал телеканал Al Ekhbariya.

По его словам, в таком случае Иерусалим должен стать столицей двух государств в соответствии с резолюциями ООН, нормами международного права, а также ранее заключенными соглашениями.

Гутерриш выразил мнение, что конференция по вопросам реализации принципа двух государств предоставит странам «крайне важную» возможность прийти к соглашению. Кроме того, генсек подчеркнул необходимость разрешения ситуации, отметив, что в настоящее время стороны далеки от урегулирования.

Он также уточнил, что колоссальную ответственность за решение палестинского вопроса на текущий момент несет международное сообщество.

В том числе Гутерриш подчеркнул, что настаивает на постоянном прекращении огня в секторе Газа, немедленном освобождении заложников без установления условий, а также на возобновлении поставок гуманитарной помощи. При этом он выступил против перемещения палестинцев внутри региона и попыток отправить их за пределы Газы.

Один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Абдель Рахман Шадид 2 мая сообщил о готовности заключить пятилетнее соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, в настоящий момент сторона ожидает действий Израиля. Он подчеркнул, что позиция движения подразумевает полный вывод израильских войск из Газы в обмен на освобождение заложников.