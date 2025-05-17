Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии сроков следующего раунда переговоров с Украиной
Мир
На Западе усомнились в попытках поменять подход Трампа к России
Мир
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского
Общество
Путин упростил получение гражданства РФ жителям Абхазии и Южной Осетии
Мир
В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Спорт
Дегтярев обсудил с губернатором Омской области развитие спортивной инфраструктуры
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Мир
В Италии призвали Евросоюз создать единое оборонное пространство
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам России и Украины
Мир
Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности
Мир
Путин обсудил с Токаевым итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Крымом
Происшествия
Гладков сообщил о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область
Общество
Суд арестовал обвиняемого в хищении при строительстве здания для Мариинского театра
Общество
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
Мир
Генсек ООН назвал условие для установления мира на Ближнем Востоке
Мир
Захарова посоветовала Киеву не слушать «натовских советчиков» при урегулировании
Сюжет:

Генсек ООН назвал условие для установления мира на Ближнем Востоке

Гутерриш: только принцип двух государств может обеспечить мир на Ближнем Востоке
0
EN
Фото: REUTERS/Amir Cohen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Достичь устойчивого мира на Ближнем Востоке можно только при реализации принципа двух государств в отношении Палестины и Израиля. Об этом 17 мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Только принцип двух государств сможет обеспечить устойчивый мир: Израиль и Палестина должны сосуществовать в мире и безопасности», — заявил он в ходе выступления на открытии 34-го саммита Лиги арабских государств в Багдаде, которое транслировал телеканал Al Ekhbariya.

По его словам, в таком случае Иерусалим должен стать столицей двух государств в соответствии с резолюциями ООН, нормами международного права, а также ранее заключенными соглашениями.

Гутерриш выразил мнение, что конференция по вопросам реализации принципа двух государств предоставит странам «крайне важную» возможность прийти к соглашению. Кроме того, генсек подчеркнул необходимость разрешения ситуации, отметив, что в настоящее время стороны далеки от урегулирования.

Он также уточнил, что колоссальную ответственность за решение палестинского вопроса на текущий момент несет международное сообщество.

В том числе Гутерриш подчеркнул, что настаивает на постоянном прекращении огня в секторе Газа, немедленном освобождении заложников без установления условий, а также на возобновлении поставок гуманитарной помощи. При этом он выступил против перемещения палестинцев внутри региона и попыток отправить их за пределы Газы.

Взять из плена: Нетаньяху и Трамп обсудили судьбу заложников в Газе
ХАМАС опубликовало видео с уроженцем Донбасса Максимом Харкиным

Один из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Абдель Рахман Шадид 2 мая сообщил о готовности заключить пятилетнее соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, в настоящий момент сторона ожидает действий Израиля. Он подчеркнул, что позиция движения подразумевает полный вывод израильских войск из Газы в обмен на освобождение заложников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025