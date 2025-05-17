Эрдоган заявил о смягчении американских санкций CAATSA в отношении Турции

Санкции США по закону CAATSA, введенные против Турции, начали смягчаться. Об этом 17 мая заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула после визита в Албанию.

«Можно смело сказать, что в CAATSA происходит смягчение. <...> Думаю, да, мы преодолеем этот процесс гораздо быстрее», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Турецкий президент подчеркнул, что между двумя странами, являющимися союзниками по НАТО, не должно быть ограничений в сфере оборонной промышленности. Анкара, по его словам, заинтересована в устранении всех барьеров, противоречащих духу стратегического партнерства с Вашингтоном.

«Каждый позитивный шаг в этом направлении ценен для нас. С приходом к власти моего друга [президента США Дональда] Трампа мы достигли более открытого, конструктивного и искреннего уровня диалога», — отметил Эрдоган, добавив, что стороны имеют общие интересы в вопросах безопасности, экономики и глобальных вызовов.

Президент Турции также подчеркнул, что партнерство Анкары и Вашингтона имеет жизненно важное значение для установления стабильности в регионе и в мире.

Еще 4 мая прошлого года глава комиссии по внешним связям турецкого парламента Фуат Октай заявил, что санкции, введенные США из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400, должны быть отменены. Он также заявил, что Турция не намерена возобновлять свое участие в программе разработки истребителя нового поколения F-35.

Москва заключила контракт с Анкарой на поставку С-400 в 2017 году. Тогда Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Данное решение вызвало негативную реакцию у США и НАТО. Белый дом многократно предупреждал руководство Турции о негативных последствиях закупок вооружений у Москвы, а в марте 2020 года исключил Анкару из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.