Песков: РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня

Россия подготовит перечень условий для прекращения огня и передаст его украинской стороне. Об этом 17 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Работа продолжается, она ведется», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков отметил, что работа в этом направлении продолжается, а переговоры ведутся в закрытом режиме. Он добавил, что российская делегация сформирует перечень условий с учетом текущей ситуации.

Отвечая на вопрос, будет ли в основу документа положена стамбульская инициатива 2022 года, представитель Кремля сказал, что «анонсировать это не стоит».

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.