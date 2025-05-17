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Глава СК РФ поручил организовать проверку по факту гибели ребенка в отеле Египта

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в отеле Египта. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России поручил руководителю СУ (Следственное управление. — Ред.) по Ярославской области Бессмельцеву [Александру] организовать доследственную проверку и представить доклад», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что погибший ребенок родился в Ярославле. Родители мальчика заявили, что трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля. По их словам, на территории не было предупреждающих знаков, однако после гибели ребенка их установили.

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О гибели ребенка 16 мая «Известиям» рассказала его мать Елена. По ее словам, ребенок залез в фонтан с эффектом «инфинити», в котором не видно краев, и сорвался со стены при попытке выйти. Она подчеркнула, что на территории также не было охранников.

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