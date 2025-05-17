Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова в 2030 году. Документ опубликован 17 мая на официальном портале правовой информации.

В указе подчеркивается значительный вклад Суворова в укрепление могущества российского государства. Правительству поручено в шестимесячный срок создать организационный комитет по подготовке юбилейных мероприятий, утвердить его состав и разработать план основных событий.

Также органам власти на местах, общественным объединениям, а также научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания.

В октябре прошлого года Путин поручил провести в 2026 году празднование 400-летия со дня основания города Набережные Челны в Татарстане и 50-летия со дня выпуска первого грузовика КамАЗ. Российский лидер рекомендовал принять участие в подготовке и проведении мероприятий властям регионов и местного самоуправления.