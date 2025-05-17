Песков о возможной встречи Путина и Зеленского

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Мир
Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности
Мир
Путин обсудил с Токаевым итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле
Армия
Росгвардейцы ликвидировали боевиков ВСУ в Харьковской области
Происшествия
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