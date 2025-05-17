Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при прямом участии России и США. Об этом 16 мая сообщило издание Strategic Culture.

Отмечается, что действия киевского руководства на текущей неделе продемонстрировали бесперспективность других форматов переговоров.

«Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что любые инициативы, не предполагающие прямого взаимодействия Москвы и Вашингтона, не приведут к устойчивым результатам.

Президент США Дональд Трамп в этот день заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного участия. По мнению американского лидера, переговоры между Москвой и Киевом не приведут к результату без его посредничества из-за высокого уровня взаимной ненависти сторон.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».