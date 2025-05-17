Песков заявил об отсутствии сроков следующего раунда переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая сообщил, что сроки следующего раунда переговоров с Украиной пока не определены, сначала нужно выполнить уже достигнутые договоренности.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это прежде всего выполнить обмен 1000 на 1000. И обменяться теми самыми перечнями условий», — сказал Песков на брифинге.

По словам пресс-секретаря президента РФ, на данный момент речи о смене российской переговорной группы не идет, «работа только началась и она будет продолжаться».

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.