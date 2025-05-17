Песков заявил об отсутствии контактов президентов РФ и США по итогам переговоров
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая заявил, что контактов между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле не было.
«Нет, контактов не было», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге.
Песков также добавил, что если Путин и Трамп решат провести телефонный разговор по итогам встречи в Стамбуле, то Кремль об этом проинформирует.
16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Трамп 17 мая заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного участия. По мнению американского лидера, переговоры между Москвой и Киевом не приведут к результату без его посредничества из-за высокого уровня взаимной ненависти сторон.