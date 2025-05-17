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В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского возможна, но при достижении договоренностей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна как результат работы и договоренностей сторон. Об этом 17 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Считаем ее (встречу. — Ред.) возможной. Но именно как результат работы и достижения определенных результатов в виде договоренностей», — заявил он на брифинге.

По его словам, главным и принципиальным для РФ является вопрос о том, кто будет подписывать документы с украинской стороны.

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16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

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