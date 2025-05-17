На Западе усомнились в попытках поменять подход Трампа к России
Европейским лидерам не стоит рассчитывать, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России. Об этом 16 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Неназванный чиновник отметил, что европейцы своими обращениями к американскому лидеру по данному вопросу только «капают, капают, капают» в надежде, что он изменить позицию.
«Пока что никто в администрации Трампа не поддержал европейскую риторику», — говорится в материале.
Этим утром Трамп отметил невозможность урегулирования украинского конфликта без его личного участия. Он подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева не приведут к результату из-за высокого уровня взаимной ненависти.