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На Западе усомнились в попытках поменять подход Трампа к России

FT: ЕС не стоит ждать изменения подхода Трампа к России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Европейским лидерам не стоит рассчитывать, что им удастся убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию в отношении России. Об этом 16 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Неназванный чиновник отметил, что европейцы своими обращениями к американскому лидеру по данному вопросу только «капают, капают, капают» в надежде, что он изменить позицию.

«Пока что никто в администрации Трампа не поддержал европейскую риторику», — говорится в материале.

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Этим утром Трамп отметил невозможность урегулирования украинского конфликта без его личного участия. Он подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева не приведут к результату из-за высокого уровня взаимной ненависти.

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