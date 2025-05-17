В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями объявили штормовое предупреждение. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В период 14–16 часов и до конца 17 мая, а также 18 мая местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По словам МЧС, в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 м/с.

16 мая сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на воскресенье, 18 мая. В Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах Краснодарского края ожидается подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.