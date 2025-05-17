Актер Калюжный уйдет на срочную службу в армию

Актер Глеб Калюжный 27 мая уйдет на срочную службу в армию. Об этом 17 мая заявил в беседе с «Известиями» его директор и киноагент Григорий Сухов.

«Глеб 27 мая отбывает к месту отправки на службу в армии. <…> Род войск пока он не знает, потому что это невозможно знать, так как определение идет как раз на сборном пункте», — объяснил он.

Агент подчеркнул, что Калюжный готов отправиться в любой род войск.

«Они [члены призывной комиссии] ему говорят: «У тебя здоровье хорошее, и в спецназ можешь, и в десант». Он говорит: «Классно, я буду рад служить Родине, где пригожусь», — привел Сухов слова актера.

Ранее, 31 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв на военную службу с 1 апреля по 15 июля российских граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Отмечается, что призвать планируется 160 тыс. россиян.