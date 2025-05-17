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Врач рассказал о важности профилактики и лечения артериальной гипертонии

Бойцов: повышенное артериальное давление увеличивает общую смертность на 51%
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Генеральный директор национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии имени академика Чазова Минздрава России Сергей Бойцов 17 мая рассказал «Известиям» о важности профилактики и лечения артериальной гипертонии.

«Артериальную гипертонию совершенно справедливо называют тихим убийцей <...> Она может развиться в любом возрасте и вызывает серьезные осложнения — инфаркт и инсульт», — пояснил специалист.

По словам Бойцова, почти половина взрослых с артериальной гипертонией — около 46% — не подозревают о своей болезни. Повышенное артериальное давление увеличивает общую смертность на 51% и поражает важнейшие органы: сердце, головной мозг и почки.

Он отметил, что наличие заболевания увеличивает риск летального исхода в шесть раз, а вероятность инфаркта миокарда или необходимости срочного оперативного вмешательства — в 7,7 раза. Каждый второй инсульт происходит именно из-за гипертонии, а у гипертоников риск мозгового инсульта в 3–4 раза выше, чем у людей с нормальным давлением.

В качестве профилактики Бойцов рекомендовал отказаться от курения и алкоголя, увеличить физическую активность, включить в рацион больше овощей и фруктов, ограничить соль, сахар и животные жиры. При наличии диагноза необходимо строго соблюдать схему лечения, назначенную врачом.

«Лекарства, назначенные врачом, позволяют взять заболевание под контроль, снизить или даже минимизировать риски осложнений, существенно продлить и повысить качество вашей жизни. Их важно принимать именно так, как назначил врач — ежедневно, не допуская пропусков», — подчеркнул Бойцов.

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Накануне главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер рассказала о неочевидных причинах возникновения гипертонии. По ее словам, 40–42% взрослого населения имеют повышенные показатели артериального давления. Хотя и принято говорить, что нормально с возрастом иметь повышенное артериальное давление, но это плохо, это указывает на старение сосудов.

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