Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин пригласил лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит
Мир
Четыре человека погибли в результате обрушившегося на Сент-Луис торнадо
Мир
В Чикаго выставили на аукцион дом детства папы римского Льва XIV за $250 тыс.
Мир
СМИ сообщили о допросе Секретной службой экс-главы ФБР из-за призыва к убийству Трампа
Армия
Российские военнослужащие рассказали об освобождении Вольного Поля в ДНР
Происшествия
В Красноярском крае школьники-зацеперы погибли от удара током на крыше электрички
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские реактивные снаряды РСЗО HIMARS
Общество
Летевший из Горно-Алтайска в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об успешном перехвате запущенного с востока дрона
Мир
Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть в полной боевой готовности
Мир
Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным
Армия
Росгвардейцы ликвидировали боевиков ВСУ в Харьковской области
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ
Страна
Два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области
Политика
Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений России и Казахстана
Общество
Изъятая у москвича пума успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке
Армия
Российские военные «Геранями» поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области

В Казани начался экономический форум «Россия — Исламский мир»

0
EN
Фото: АНО «Дирекция международных программ»/РИА Новости/Александр Вильф
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В столице Татарстана стартовал 16-й международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Казань Форум», одной из ключевых тем которого стало развитие международных транспортных коридоров. В мероприятии принимают участие представители более 100 стран, заключено свыше 80 соглашений. Об этом 17 мая сообщил корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Форум проходит по правилам «халяль» и открывается чтением аятов. Участники демонстрируют культурные особенности и инвестиционный потенциал своих стран и регионов. Особый интерес вызывает стенд Туркменистана, где представлены национальные промыслы и промышленность.

«Казань Форум» в 2025 году установил новый рекорд по числу участников — более 20 тыс. человек. Делегации из субъектов России и зарубежных стран предлагают разнообразные инвестиционные проекты — от легкой промышленности до машиностроения и добычи полезных ископаемых.

«Новые тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике», — сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по ходу форума.

В рамках форума обсуждаются вопросы исламского банкинга и логистики. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о предложении Пакистана открыть семь маршрутов для перевозок между Южной Азией и Россией.

«Наличие порядка 3,5 тыс. IT-компаний и десятков тысяч IT-специалистов позволяет нам разрабатывать и внедрять передовые технологические решения во многих сферах общественной жизни», — отметил глава Татарстана Руслан Минниханов.

Руководитель «Корпорации развития Донбасса» Владимир Комисарчук сообщил о высоком интересе к инвестициям, отметив, что на сопровождении сейчас находится 176 проектов, но «с каждым днем интенсивность обращений увеличивается».

Мусульманские праздники в 2025 году: когда Рамадан, Курбан-байрам, Ураза-байрам и другие важные даты
Для мусульман праздники — возможность наверстать чтение пропущенных молитв, покаяться в грехах и совершить добрые дела

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена провести первый российско-арабский саммит и приглашает на него лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ). Российский лидер также выразил уверенность, что саммит, который пройдет 15 октября текущего года, будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025