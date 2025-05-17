В Казани начался экономический форум «Россия — Исламский мир»

В столице Татарстана стартовал 16-й международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Казань Форум», одной из ключевых тем которого стало развитие международных транспортных коридоров. В мероприятии принимают участие представители более 100 стран, заключено свыше 80 соглашений. Об этом 17 мая сообщил корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Форум проходит по правилам «халяль» и открывается чтением аятов. Участники демонстрируют культурные особенности и инвестиционный потенциал своих стран и регионов. Особый интерес вызывает стенд Туркменистана, где представлены национальные промыслы и промышленность.

«Казань Форум» в 2025 году установил новый рекорд по числу участников — более 20 тыс. человек. Делегации из субъектов России и зарубежных стран предлагают разнообразные инвестиционные проекты — от легкой промышленности до машиностроения и добычи полезных ископаемых.

«Новые тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике», — сказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по ходу форума.

В рамках форума обсуждаются вопросы исламского банкинга и логистики. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о предложении Пакистана открыть семь маршрутов для перевозок между Южной Азией и Россией.

«Наличие порядка 3,5 тыс. IT-компаний и десятков тысяч IT-специалистов позволяет нам разрабатывать и внедрять передовые технологические решения во многих сферах общественной жизни», — отметил глава Татарстана Руслан Минниханов.

Руководитель «Корпорации развития Донбасса» Владимир Комисарчук сообщил о высоком интересе к инвестициям, отметив, что на сопровождении сейчас находится 176 проектов, но «с каждым днем интенсивность обращений увеличивается».

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена провести первый российско-арабский саммит и приглашает на него лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ). Российский лидер также выразил уверенность, что саммит, который пройдет 15 октября текущего года, будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами.