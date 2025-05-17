Летевший из Горно-Алтайска в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Горно-Алтайска в Москву, сел в Новосибирске. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов по местному времени (06:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно <...> по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина», — написали в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что на борту самолета находились свыше 150 пассажиров. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт.
Транспортная прокуратура Новосибирска организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.
9 мая воздушное судно Boeing-752 авиакомпании Azur Air, которое выполняло рейс из Минеральных Вод в Анталью, вернулось обратно в аэропорт отправления из-за неисправности одного из двигателей. На борту находилось свыше 230 пассажиров, из них 41 ребенок. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов.