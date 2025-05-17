В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с участием полицейской машины
Один человек погиб в результате столкновения служебной полицейской машины и легкового автомобиля Lada Priora в Кстове Нижегородской области. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Столкновение автомобилей произошло на перекрестке улицы Магистральная и проспекта Победы. Уточняется, что в ДТП также пострадали три человека.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
В Хабаровском крае 14 мая 17-летний подросток за рулем автомобиля Nissan Skyline попал в ДТП при попытке скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. По данным ГИБДД района по имени Лазо, несовершеннолетний водитель не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и наехал на металлическое барьерное ограждение. Уточнялось, что подростка привлекли к административной ответственности по пяти статьям.