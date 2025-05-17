Эксперт назвал ключевые факторы при покупке инвестиционной квартиры

Инвестиционная недвижимость может обеспечить стабильный доход, если подойти к ее покупке с учетом ряда факторов. Об этом заявил президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн в интервью радио Sputnik 17 мая.

По его словам, при выборе квартиры для последующей сдачи в аренду необходимо ориентироваться на регионы с высоким туристическим потоком или активной трудовой миграцией. В частности, эксперт отметил, что города вроде Санкт-Петербурга, Сочи и Кисловодска особенно привлекательны для краткосрочной и суточной аренды.

«Приобретение жилья в Кисловодске и его сдача на протяжении нескольких лет позволит вернуть часть средств, а после выхода на пенсию владельцев квартира станет их постоянным жильем или летней резиденцией. А квартиры в городах-миллионниках могут быть приобретены для подрастающих детей, но некоторое время «работать» как жилье под сдачу», — добавил Кандикудряков-Тигранн.

Он также подчеркнул, что важно учитывать потенциальный рост стоимости жилья как ликвидного актива. По его данным, за последние пять лет квадратный метр в Москве подорожал на 38%, в Санкт-Петербурге — на 41%, в Екатеринбурге — на 71%, в Кисловодске — на 350%, а в Сочи — на 400%.

Старший аналитик по инвестициям в паевые инвестиционные фонды «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Бакланова 14 мая заявила, что многие инвесторы в настоящее время предпочитают паевые инвестиционные фонды (ПИФ), так как они могут позволить обеспечить доходность и снизить риски. Она уточнила, что порог входа в ПИФ, как правило, ниже, чем в некоторые бумаги, а диверсификация выше.