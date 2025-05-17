Росгвардейцы ликвидировали боевиков ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие «стальной» бригады Росгвардии ликвидировали боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывавшихся в разрушенном здании в Харьковской области. Об этом 17 мая сообщили в Telegram-канале ведомства.
Росгвардейцы обнаружили украинских боевиков в процессе воздушного наблюдения. Получив координаты, операторы беспилотников ликвидировали личный состав противника.
Уточняется, что при ликвидации боевиков ВСУ росгвардейцы применяли оптоволоконные дроны-камикадзе.
15 мая росгвардейцы уничтожили 15 украинских дронов, которые пытались атаковать объекты инфраструктуры на территории Херсонской и Запорожской областей. Уточнялось, что пойманные беспилотники передали компетентным органам для дальнейшего изучения.