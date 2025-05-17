В Красноярском крае школьники-зацеперы погибли от удара током на крыше электрички
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- В Красноярском крае школьники-зацеперы погибли от удара током на крыше электрички
Два несовершеннолетних зацепера погибли от удара током после того, как забрались на крышу электрички на станции Канск-Енисейский Красноярской железной дороги. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть двух лиц»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, школьники поднялись на подвижный состав вечером 16 мая. В результате они получили несовместимые с жизнью травмы от удара электрическим током, исходящим от контактной сети.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
23 ноября 2024 года глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о попадании в реанимацию 14-летнего школьника в результате удара током после прикосновения к высоковольтному электрическому проводу на крыше вагона поезда. Уточнялось, что в результате он упал с крыши вагона.