Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей в переговорной позиции
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского козырей в переговорной позиции по мирному урегулированию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 16 мая, в интервью телеканалу Fox News.
«Я всегда говорил, что у него (Зеленского. — Ред.) нет карт на руках», — подчеркнул Трамп.
Он также упомянул, что его состоявшиеся переговоры с Зеленским оказались довольно сложными, поскольку американскому лидеру не понравились заявления украинского коллеги.
Кроме того, Трамп отметил отличный уровень вооружения российских военнослужащих и высокую численность армии.
Американский лидер опроверг заявление о неполной вовлеченности России в переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал результаты первых за три года переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле хорошими.