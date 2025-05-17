Четыре человека погибли результате обрушившегося на Сент-Луис торнадо
На город Сент-Луис в американском штате Миссури обрушился торнадо, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила газета The New York Post.
Торнадо был частью непогоды, охватившей сразу несколько штатов. Дождь и шквальный ветер сопровождал крупный град, уточнила газета.
По сообщению властей, торнадо оставил в Сент-Луисе огромный след в виде вырванных с корнем деревьев, поврежденных линий электропередач и рухнувших зданий.
По словам комиссара пожарной охраны города Денниса Дженкерсона, природный катаклизм нанес ущерб не менее 20 кв. га.
Ранее, 29 марта четыре человека погибли в результате наводнения на границе США и Мексики. Сообщается, что из-за ливней выпало более 21,5 дюйма (около 54,6 см) осадков; целые районы были затоплены, а дренажные системы не справлялись.