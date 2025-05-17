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NYT узнала о публикации на следующей неделе Белым домом интервью Байдена с прокурором

NYT: Белый дом опубликует интервью Байдена с прокурором на следующей неделе
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Фото: ТАСС/Юрий Михайленко
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Администрация президента США Дональда Трампа опубликует необнародованную ранее аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром на следующей неделе. Об этом 16 мая сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Уже на следующей неделе администрация Трампа планирует опубликовать аудиозаписи интервью», — следует из публикации.

Там уточнили, что запись не была опубликована ранее, так как демократы воспользовались «привилегиями исполнительной власти» и пригрозили прокурорам прекращением сотрудничества.

В газете обратили внимание, что в выложенном вечером 16 мая четырехминутном фрагменте интервью Байден говорит тихо и запинается, пока пытается вспомнить важные даты.

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Еще 8 мая газета Politico осведомляла о намерении действующей администрации опубликовать аудиозапись интервью бывшего президента США, после которой возникли сомнения в психическом здоровье политика. Прокурор расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии.

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