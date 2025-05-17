The Telegraph рассказала об опасениях Киева касательно встречи Трампа и Путина
Киев опасается встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила газета The Telegraph.
«Вместо того чтобы продемонстрировать свое желание присоединиться к Европе и ввести гораздо более жесткие санкции против Москвы, президент США решил вознаградить своего российского коллегу личной встречей, которую он так долго желал», — говорится в материале.
Автор статьи считает, что личные переговоры с Трампом, куда не позовут украинского президента Владимира Зеленского, закрепили бы статус России. Встреча президентов России и США также стала бы унижением для лидеров Европы, которые рассчитывали, что Трамп ответит на отказ Путина от 30-дневного перемирия более строгими санкциями против России.
16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».
В этот же день состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В нем приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.