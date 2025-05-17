Два человека погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

В спортивном зале в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть погибшие. Об этом в субботу, 17 мая, сообщает агентство Associated Press.

По сообщению местной полиции, два человека, включая нападавшего, погибли и еще по меньшей мере трое получили ранения.

По словам капитана полиции Лас-Вегаса Эсмеральды Боведа, сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и обнаружили стоящего в дверях спортивного зала мужчину с огнестрельным оружием. Стрелок выбежал из здания, сотрудники полиции открыли по нему огонь, после чего задержали.

«Медики прибыли и увезли подозреваемого в больницу, где позднее он скончался <...> На месте происшествия внутри здания было также обнаружено тело жертвы стрельбы. Трех пострадавших госпитализировали, один из них был в тяжелом состоянии», — сказала Боведа.

12 мая во время предвыборного митинга была убита кандидат в мэры города Тексистепек Есения Лара Гутьеррес в мексиканском штате Веракрус. Кроме того, в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения.