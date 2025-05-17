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Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские реактивные снаряды РСЗО HIMARS

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Восток» уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«На южнодонецком направлении расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» группировки войск «Восток» перехватили и уничтожили ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущенные по тыловым позициям войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Артиллеристы в ходе боевого дежурства обнаружили воздушную аэродинамическую цель на подлете к позициям российских военнослужащих. После было принято решение об уничтожении украинской техники, и расчет выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, ликвидировав реактивные снаряды HIMARS производства США.

«Данный тип ракет идет на высотах от 15 до 22 км. Скорости позволяют нам работать. Скорость — 490 м/с. Отрабатываем очень хорошо. У меня около 50 пусков, отработанных именно по пораженным целям. Мы только по баллистике работаем либо по низко летящим целям», — рассказал командир батареи с позывным Медведь.

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Ранее, 16 мая, в Минобороны РФ сообщили, что расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Южной группировки войск уничтожил две боевые бронированные машины производства США MaxxPro и Bradley ВСУ на александровско-калиновском направлении СВО. Уточняется, что украинские боевики попытались провести ротацию своего личного состава на переднем крае с использованием американской техники. Однако воздушная разведка раскрыла намерения противника и передала координаты мобильной группе ПТРК.

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