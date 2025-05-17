В ЦАХАЛ сообщили об успешном перехвате дрона ВВС Израиля
Израильские военно-воздушные силы (ВВС) перехватили запущенный с востока беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«БПЛА, запущенный с востока, был перехвачен ВВС Израиля», — говорится в заявлении армии.
Там добавили, что, в соответствии с протоколом, были включены сирены.
Накануне, 16 мая, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля. По данным телеканала, израильские военные среди прочего ударили по гражданскому автомобилю в анклаве. При атаке погибли четыре человека, в том числе трое детей.
13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.