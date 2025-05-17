В Чикаго выставили на аукцион дом детства папы римского Льва XIV за $250 тыс.
Дом в пригороде Чикаго, в котором папа римский Лев XIV провел свои годы детства, выставили на аукцион за $250 тыс. Об этом 16 мая сообщило издание Daily Mail со ссылкой на источник.
«Дом детства новоизбранного папы Льва в Чикаго выставлен на продажу на «роскошном частном аукционе» с начальной ценой $250 тыс. и датой на 18 июня», — говорится в публикации.
Уточняется, что ранее дом уже выставлялся на торги, однако предложения о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV папой римским.
Как указали в материале, в доме хороший ремонт, три спальни и три ванные комнаты. В качестве рекламы используется лозунг «частица папской истории».
9 мая старший брат папы римского Луи Прево рассказал, что в детстве Лев XIV любил играть в священника, а не притворяться ковбоем или грабителем. Тогда дети дразнили его, называя «папой римским».