В Новом Орлеане из тюрьмы сбежали 10 человек
Из тюрьмы в американском Новом Орлеане сбежали 10 заключенных. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил телеканал AВC News.
«В пятницу из тюрьмы Нового Орлеана сбежали 10 человек, возможно, при содействии сотрудников тюрьмы. Их следует считать вооруженными и опасными, предупредили представители офиса шерифа округа Орлеан», — говорится в материале.
Одного из заключенных, Кенделла Майлза, в тот же день задержали во Французском квартале, популярном туристическом месте. По словам чиновников, его нашли прячущимся под машиной в гараже отеля.
Первоначально власти заявили, что сбежали 11 человек, но они не знали, что одного из указанных только что перевели в другую камеру.
Ранее, 14 мая, из тюрьмы Аль-Джадида в Триполи на фоне столкновений сбежали заключенные. Согласно заявлению полиции столичной провинции, большинство сбежавших заключенных были приговорены за совершение тяжких преступлений.