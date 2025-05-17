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Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили опорник и военную технику ВСУ

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния-1» и «Молния-2» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили взводный опорный пункт, военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ показало кадры боевой работы российских военнослужащих в субботу, 17 мая.

Военнослужащие для ликвидации опорного пункта противника прикрепляют к беспилотникам противотанковые мины ТМ-62. При этом на самой мине меняют тип взрывателя, чтобы устройство могло сдетонировать в нужный момент, объяснил оператор БПЛА с позывным Бумер. Он и сам умеет подготамливать такие «Молнии», модифицированные взрывными устройствами.

Как рассказал военнослужащий, до СВО он работал поваром.

«Восемь лет работал поваром на кухне, последние восемь-девять лет — в промышленном альпинизме. После происшествий в Курске, после пары репортажей понял, что нужно пойти помочь ребятам. Вроде парень неглупый, руки откуда надо растут. Думаю, чем-нибудь пригожусь. Полгода я уже здесь», — поделился Бумер.

Как объяснили в Минобороны, операторы беспилотников самолетного типа, к которым относится в том числе «Молния», должны обладать высоким мастерством, особыми навыками и знаниями в аэродинамике. У военнослужащих, управляющих такими БПЛА, сотни часов налета.

«На передке работается вполне нормально. Применяем технику дерзости, наглости. Работаем прямо под носом у противника, делаем то, чего он не ожидает», — поделился командир подразделения БПЛА с позывным Ронин.

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Ранее, 16 мая, в Минобороны РФ сообщали, что ефрейтор Павел Крылов в ходе разведки при помощи беспилотника заметил приближающийся к российским позициям украинский гексокоптер «Баба-яга». Умело маневрируя беспилотником, Крылов обошел дрон противника и провел атаку сзади. Гексокоптер потерял управление и разбился вдали от российских позиций.

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