Вучич назвал масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом «началом диалога»
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 16 мая, заявил, что соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000» свидетельствует о начале реального диалога между Россией и Украиной.
Вучич выразил надежду, что начало диалога предшествует появлению реальных результатов.
«Это самый крупный обмен военнопленными за всё время. Это хорошая новость, значит, начался диалог», — сказал он в эфире TV Pink.
Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день. Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.
Позже глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров РФ и Украины. По его словам, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.