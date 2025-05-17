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Вучич назвал масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом «началом диалога»

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 16 мая, заявил, что соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000» свидетельствует о начале реального диалога между Россией и Украиной.

Вучич выразил надежду, что начало диалога предшествует появлению реальных результатов.

«Это самый крупный обмен военнопленными за всё время. Это хорошая новость, значит, начался диалог», — сказал он в эфире TV Pink.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день. Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

Позже глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров РФ и Украины. По его словам, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.

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