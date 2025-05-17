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При обстреле демонстрации силами ПНЕ Ливии погиб протестующий

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Фото: REUTERS/Ayman Al-Sahili
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В ливийской столице Триполи из-за обстрела демонстрантов силами Правительства национального единства (ПНЕ) погиб один человек. Об этом в субботу, 17 мая, сообщает агентство Libya Press.

«Сотрудники управлений безопасности в регионах и некоторые военные применили против протестующих боевые патроны. В результате погиб один демонстрант и еще несколько получили серьезные ранения», — говорится в заявлении в Telegram-канале агентства.

Огонь по демонстрантам был открыт на площади у штаб-квартиры премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы. Протестующие продолжают требовать его отставки.

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Ранее, 15 мая, протестующие собрались у здания правительства Ливии. Они требовали отставки премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы на фоне столкновений в городе.

14 мая газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.

Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек.

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