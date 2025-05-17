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Терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов

Терапевт Лапа: сильнее всего магнитные бури ощутят люди с болезнями сосудов
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
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Сильнее всего магнитные бури оказывают влияние на людей с сосудистыми заболеваниями. Об этом в субботу, 17 мая, заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Любые электромагнитные волны, когда доходят (даже ослабленные) до Земли, оказывают достаточно четкое влияние на организм. И люди, которые болеют после инсульта, после инфаркта, то есть сосудистыми проблемами, ощущают все эти волны», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Лапа посоветовала принимать назначенные врачом лекарства в полном объеме, а также питаться в этот период «легкой здоровой едой».

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина 21 апреля рассказала «Известиям» о способах самопомощи во время магнитных бурь. По ее словам, в этот период многие люди отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, перепады давления. Чтобы организм легче перенес этот период, необходимо снизить нагрузку на нервную систему.

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