Терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на людей с болезнями сосудов
Сильнее всего магнитные бури оказывают влияние на людей с сосудистыми заболеваниями. Об этом в субботу, 17 мая, заявила врач-терапевт Людмила Лапа.
«Любые электромагнитные волны, когда доходят (даже ослабленные) до Земли, оказывают достаточно четкое влияние на организм. И люди, которые болеют после инсульта, после инфаркта, то есть сосудистыми проблемами, ощущают все эти волны», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».
Лапа посоветовала принимать назначенные врачом лекарства в полном объеме, а также питаться в этот период «легкой здоровой едой».
Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина 21 апреля рассказала «Известиям» о способах самопомощи во время магнитных бурь. По ее словам, в этот период многие люди отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, перепады давления. Чтобы организм легче перенес этот период, необходимо снизить нагрузку на нервную систему.