Трамп выразил уверенность в проведении встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 16 мая.

«Я думаю, мы сможем договориться. Нам надо встретиться, полагаю, что мы, вероятно, это спланируем», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Также американский лидер отметил, что у него хорошие отношения с президентом России.

Ранее в этот день Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным, как только это будет возможно организовать. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время мир стал более безопасным. Президент США ожидает, что через две-три недели ситуация улучшится еще больше.