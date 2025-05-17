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Трамп выразил уверенность в проведении встречи с Путиным

Трамп: мы спланируем встречу с Путиным, нам надо встретиться
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 16 мая.

«Я думаю, мы сможем договориться. Нам надо встретиться, полагаю, что мы, вероятно, это спланируем», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Также американский лидер отметил, что у него хорошие отношения с президентом России.

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Ранее в этот день Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным, как только это будет возможно организовать. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время мир стал более безопасным. Президент США ожидает, что через две-три недели ситуация улучшится еще больше.

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