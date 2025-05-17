Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +22 градусов в Москве 17 мая
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 17 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем будет от +18 до +23 градусов, а ночью температура может упасть до +8.
Ожидается юго-восточный, восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее, 15 мая, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидается летняя погода, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.