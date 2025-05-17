По делу о гибели пяти человек в Минске перед судом предстанет экс-начальник отдела капремонта

По обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ перед судом предстанет бывший начальник отдела капитального ремонта и строительства общества с ограниченной ответственностью «Завод профессионального оборудования», в отношении которого велось следствие в связи с гибелью пяти рабочих на заводе в Минске в Орловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления (СУ) СК России по региону в пятницу, 16 мая.

«Следствием установлено, что обвиняемый в январе 2020 года являлся ответственным лицом за соблюдением правил безопасности при производстве совмещенных и малярных работ на территории предприятия в городе Мценске», — сказано в сообщении.

Как установило следствие, в 2020 году он привлек к выполнению малярных работ по гидроизоляции очистных резервуаров в цехе производства гальваники подрядчика без заключения с ним договора подряда. После этого в период с 28 по 30 января гидроизоляцией трех подземных железобетонных очистных резервуаров занимались работники этого подрядчика.

По завершении работ бывший начальник пропустил пять иностранных рабочих в цех с целью монтажа оборудования очистных сооружений. При работах применялся источник открытого огня. В результате произошел взрыв смеси легколетучих паров компонентов растворителя.

На сегодняшний день завершено предварительное следствие, а уголовное дело направлено в суд.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 31 января 2020 года во время проведения работ. В результате ЧП в корпусе обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Изначально сообщалось о троих погибших, позже скончался еще один человек. Позднее стало известно о пятой жертве взрыва. Сообщалось, что все погибшие и пострадавшие — рабочие из Турции. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).