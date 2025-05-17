На Украине начнут доставлять в ТЦК ограниченно годных к службе
На Украине в случае игнорирования повесток полиция начнет доставлять в районные территориальные центры комплектования (ТЦК) ограниченно годных к службе граждан. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в заявлении.
В министерстве уточнили, что каждый военнообязанный ранее признанный ограниченно годным к службе от 25 до 60 лет, должен повторно пройти военно-врачебную комиссию. Тем, кто будет игнорировать повестки, будет грозить административная ответственность и штраф от $409 до $615.
27 апреля сотрудники ТЦК в Харькове преследовали велосипедиста и пытались подрезать его на трех автомобилях. Однако велосипедист смог набрать скорость и уехать от сотрудников ТЦК.