СМИ сообщили о скапливании еды на складах США из-за сокращения международной помощи

Из-за сокращения международной помощи со стороны США на складах по всему миру скапливаются продовольственные пайки, которых хватило бы для обеспечения не менее 3,5 млн человек. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило агентство Reuters.

Источники сообщают, что запасы продовольствия застряли из-за сокращений в Агентстве США по международному развитию (USAID) и находятся под угрозой истечения срока годности. Гуманитарные пайки могут испортиться и стать непригодными для использования всего за месяц, указывает агентство.

По словам сотрудников гуманитарных организаций, сворачивание деятельности USAID нарушило распределение помощи. Что особенно опасно, так как сокращение помощи президентом США Дональдом Трампом происходит на фоне роста уровня голода в мире.

Агентство Reuters 28 марта сообщило о том, что оставшихся сотрудников USAID уволят в июле и сентябре. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

Тогда же глава Госдепа Марко Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля. 10 марта Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.