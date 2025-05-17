В «Ансар Аллах» сообщили о планах продолжить удары по аэропорту Тель-Авива
Хуситы продолжат атаковать международный аэропорт Израиля Бен-Гурион, пока не будет снята блокада с сектора Газа. Об этом «Известиям» заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад, добавив, что в список целей теперь входят объекты повышенной чувствительности.
«Йеменские операции в поддержку Газы — часть борьбы страны против израильской агрессии, и они не прекратятся, пока продолжаются бомбардировки и блокада более 2 млн человек в секторе Газа. Удары по аэропорту Бен-Гурион — часть кампании военного давления на противника с целью прекращения его агрессии и снятия блокады. Эти операции будут продолжаться, если условия не будут четко выполнены», — отметил Хузам аль-Асад.
Принцип, по которому действует руководство движения, он охарактеризовал как «сдерживание в ответ на агрессию и давление в ответ на блокаду».
«Наши военные операции развиваются количественно и качественно — как с точки зрения количества и типа оружия, так и с точки зрения точности и качества целей. Новые, более чувствительные объекты вошли в список наших целей», — рассказал Хузам аль-Асад.
13 мая сообщалось об атаке хуситов на аэропорт. Из-за этого все рейсы в Тель-Авиве временно приостановили. Представитель группировки Яхья Сариа подтвердил в эфире одного из телеканалов, что ракетные войска провели военную операцию, направленную на аэропорт Бен-Гурион.
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Атаки будут: хуситы обещают новые удары по аэропорту Тель-Авива